Insólita medida: abuela debe dividir su casa con una medianera, por una nieta que la maltrata

La jueza ordenó que se haga una medianera, que deben costear la denunciada y la abuela. La decisión fue comunicada a las partes el lunes pasado, luego de una audiencia en la que la magistrada escuchó a las partes.

Las denunciantes, una hija y una nieta de la anciana de 89 años, afirmaron que de esta manera Paz queda otra vez conviviendo con la nieta denunciada (Paola) y que además no cuenta con fondos para afrontar el gasto de la construcción de una medianera, ya que solo tiene una pensión.

“¿Por qué mi abuela tiene que pagar la mitad de la medianera, si es su casa, es su terreno?”, cuestionó Georgina Ramos, la nieta que denunció a su prima por maltratos a la abuela.

“Ahora nosotros tenemos que hacerle el baño, que no nos va a salir 2 pesos, y tenemos que pagar la luz, porque le están por cortar la luz, le dejaron dos boletas de $1500 que ellos no se hacen cargo, entonces mi abuela no puede pagar la medianera ahora, y no tiene por qué pagarla, es su casa, su terreno. Yo no entiendo eso”, añadió Ramos, quien cuestionó que “nos hacen callar diciendo que es un tema familiar”.

La mujer añadió que su abuela no quiere que Paola vuelva a vivir en su casa. La denunciada está casada y tiene un hijo ya joven. Los tres vuelven a residir en la casa en la que Paz vivió toda su vida.

Ramos recordó que las denuncias por maltrato vienen desde hace un año. Primero “la denunció mi mamá, la denunció mi prima”, y dicen que “es un tema familiar. No, es un caso de maltrato de una abuela, no tiene nada que ver con problemas familiares, pero la jueza dice que son problemas familiares que tenemos que arreglarlo nosotros, pero no es así”, afirmó antes de pedir ayuda.