¿Quién fue el actor que predijo que Messi iba a hacer tres goles?

Ahora que la angustia terminó y todo es festejo por la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018, muchos se suben "al carro del triunfo", como suele decirse en estos casos.



Sin embargo, antes de que comenzara el partido no eran tantos los que confiaban en un resultado tan contundente del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli (57) y, sobre todo, en que se iba a dar con tres goles de su ancho de espadas, Lionel Messi (30).



Cuando aún restaban poco más de cinco horas para el comienzo del encuentro, hubo un reconocido actor que, cual vidente, anticipó que el crack argentino iba a convertir un hat-trick.



Se trata de Gastón Soffritti (25), quien exactamente a las 15.10 posteó el siguiente tuit: "Hoy es el día en que se destapa el arco y Messi clava 3… lo sé! Vamos Argentina!! Un mundial sin vos no es lo mismo", fue el visionario posteo del ex participante del Bailando.



Como era de esperar, ya con el resultado consumado, el actor sacó pecho por el pronóstico consumado. "No digan que no avisé!! Vamossss Leo carajooooo", fue su orgullosa descarga.

Gastón Soffritti tuiteó: "Hoy es el día en que se destapa el arco y Messi clava 3"



Mirá la publicación: