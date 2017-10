Rallé pidió a De los Ríos que trabaje por Salta y "no defienda a un gobierno nacional que nos miente"

“El desacuerdo con algunas expresiones que leí en los medios de prensa de FM Aries que hicieron diputados del partido oficialista del Gobierno Nacional del diputado del PRO donde manifiesta que las obras de la ruta 9/34 no se iba hacer por falta de acuerdo de los güemenses y metanenses y quiero decir que esto es falso”, dijo en su alocución Rallé, en referencia a Martín de los Ríos.

Agrego: “Tengo un gran concepto del diputado del PRO es una muy buena persona, pero a veces por defender los ideales de partidos de turno nos olvidamos de ver que atrás de todo eso hubo un plan bien pensado del gobierno de la Nación de vendernos humo a los habitantes y ciudadanos que vivimos en ese sector. Nunca a nosotros nos presentaron los proyectos de las obras que Nación pretendía hacer cuando empezamos reclamar... Quisieron ir a mostrarnos en un plano hecho sobre un Google Earth lo que pretendían hacer para Güemes ...”







Eufórico, el diputado por General Güemes añadió: “Me da mucha bronca esta situación porque por un lado ellos querían mostrarnos una supuesta autopista con los Valles Calchaquíes y para unir el Norte de la provincia con el sur del país y por el otro lado ya habían empezado a hacer una obra de arreglo en la ruta que hoy pasa por Güemes. Quiere decir que no había intención de realizar la obra de autopista sino que esperaban al expresión negativa de los vecinos para agarrarse y decir que culpa de los güemenses y metanenses no se va hacer la ruta 9/34. No le echo la culpa al diputado del PRO, le echo la culpa a un gobierno nacional que mira sus intereses políticos al conurbano bonaerense y Capital Federal y nos tiene a los salteños soñando con un Plan Belgrano que no se lo ve”.

Finalmente se refirió a De los Ríos y dijo: “Quiero decirle al diputado del PRO trabaje por usted y por Salta y no defienda más al gobierno nacional que nos miente a la gente del interior que nos hace sentir que nos ven como si fuéramos opas”.