Además de Facebook, Instagram también reporta una caída a nivel mundial

Si Facebook no te funciona bien, no estás sólo. La popular red social está teniendo problemas en varios puntos de España y muchos usuarios no pueden cargar la página, mientras que otros se encuentran con que no pueden cargas los muros de las publicaciones que siguen.

EL MUNDO ha podido confirmar esta información puesto que su propio perfil oficial en la plataforma no funciona adecuadamente. Sin embargo, no todos los perfiles de este periódico se han visto afectados por el problema.

De momento, Facebook no ha confirmado el problema ni ha explicado las razones por las que los usuarios no pueden funcionar con normalidad. Esta caída se produce poco después de que la red de Internet de Movistar sufriera problemas durante más de una hora en la tarde de ayer martes.

El hashtag #facebookdown se ha propagado rápidamente por Twitter y muchos usuarios a lo largo de todo el mundo aseguran que no pueden publicar o entrar en la red social.