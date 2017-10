¿Dónde está el auto?: el simple acertijo que solo una de cada tres personas puede resolver

Parece fácil. Pero el acertijo desarrollado por el sitio Brillant se convirtió en un desafío complejo para los internautas. Según los creadores, solo un tercio (precisamente, el 37 por ciento de 300 mil personas) de quienes lo intentaron lo logró resolver correctamente.



El planteo es sencillo: hay tres cajas de cartón exactamente iguales y una de ellas contiene en su interior un vehículo. Para saber cuál, cada caja tiene como pista un enunciado sobre la incógnita en cuestión, pero solo uno es correcto:



Caja 1: el auto está en esta caja.



Caja 2: el auto no está en esta caja.



Caja 3: el auto no está en la caja 1.



Con estas tres pistas, ¿en qué caja está el coche? La respuesta, abajo....









Solución



En el descarte se encuentra la respuesta. Si el auto estuviese en la caja 1 -tal como se afirma en la primer enunciado-, los dichos en la caja 1 y 2 serían verdaderos. Pero como no puede haber dos enunciados correctos, se advierte que no está allí.



Lo mismo sucede con el último enunciado: si estuviera en la caja 3, su propia afirmación y la de la caja 2 serían verdaderas, por lo que esta opción también queda al margen.



De esta manera, se deduce que el auto se ubica dentro de la caja 2, ya que en este caso los enunciados de la caja 1 y la propia caja 2 serían falsos, y habría uno cierto, el de la caja 3.