¿Qué ocultó Lady Di el día de su boda?: la verdad salió a la luz

El día de la boda para cualquier mujer es un momento especial y anecdótico, a pesar del cansancio por los preparativos y los nervios que embargan previo a tal acontecimiento, las novias hacen todo lo posible para que ese día sea ’perfecto’, la noche anterior descansan bien para amanecer radiantes y ser la más bellas de la fiesta.



Algo similar le sucedió a la recordada Lady Diana Spencer cuando unió su vida con el príncipe Carlos Felipe.



Catalogada como la boda del siglo, ella con tan solo 19 años sabía que la ceremonia era vista por más de 750 millones de personas y los nervios no se hicieron esperar; sin embargo, un imprevisto ocurrió en el momento que contraía matrimonio con el heredero del Reino unido.



Según las recientes confesiones de la maquilladora Barbara Daly, encargada de asegurarse que Diana luciera perfecta.



Comentó que la princesa estaba muy nerviosa, quería lucir bella para todo el mundo, cuando por fin pudo asegurarse que lucía de maravilla decidió colocarse unas gotas de su perfume en sus muñecas, como un último toque para sellar su belleza.



Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y terminó derramando su perfume en su brazo, producto de sus manos temblorosas.







Como era normal, la princesa desconsolada no sabía cómo cubrir el desastre, la maquilladora la tranquilizó y le dijo que no se preocupara que el vestido tenía pliegues y era

perfecto para cubrir ese ’pequeño’ detalle.



A pesar de la alegría con el que pueblo británico recibió tal acontecimiento, el día pareció estar marcado de inconvenientes, quizá un vaticinio de lo que sería el futuro entre la princesa Lady Di y el príncipe Carlos.