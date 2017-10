El profesor la acosó, ella lo denunció y le dijeron que esa era su forma de ser

Una adolescente alumna de una universidad santiagueña, realizó una denuncia académica en contra de un profesional y luego hizo público el acoso que sufría por parte del acusado a través de su perfil de Faceboook, lo que provocó un repudio masivo en contra del "educador".



"María" -nombre ficticio- contó el calvario que vivió y que la llevó a abandonar la carrera, ya que al año debía recursar la misma materia que era dictada por el acusado.



"El día 30 de agosto hice una denuncia académica, no recibí el apoyo de nadie. Al contrario, cuestionaban mi actitud y justificaban la del profesor diciendo que esa era su manera de relacionarse con sus alumnos", explicó la adolescente.



"María" manifestó que todo comenzó el año pasado cuando le tocó cursar la materia en cuestión. "Antes de las vacaciones de julio rendí un examen en esa materia y me fue mal. El día 24 de agosto, el profesor mandó un mensaje a sus alumnos donde decía que los que habían rendido después de julio tenían una segunda oportunidad, no así nosotros, que habíamos rendido antes", sostuvo.



Ante ello, "María" -junto con otros alumnos que estaban en su misma situación- se acercó al docente para hablar y pedir explicaciones. "El día jueves siguiente estábamos esperando que termine de dictar su clase. El sale y dice ‘vengan’. Todos nos paramos y allí él sostiene ‘no, a ustedes no los llamé solo a ella y me señala con el dedo, pero pese a ello vamos todos juntos, pero el siempre buscaba estar conmigo a solas", enfatizó la víctima.



"No reunimos todos juntos y él después me agarra del brazo y me lleva al costado y a mis compañeros les dice que no quiere hablar con ellos sino solo conmigo, entonces los chicos salen del aula. Una vez solos comienza a decirme que soy una boluda por no haber aprobado la materia, que nos podemos juntar solos para que él me explique. Después me dice ‘te puedo dar una mano, las dos y otra cosa también’ y se ríe", enfatizó "María".



La adolescente trató de salir del lugar y el docente advirtió que se sintió incómoda por lo que antes de que se fuera le manifestó: "Si vos llegas a hablar de esto que pasó, pierdes vos y pierden todos", por lo que "María" salió del aula a buscar contención en sus compañeros.



Grave



Según contó la estudiante, "antes me había invitado a tomar café, a juntarnos a solas, a salir, me insinuaba cosas, me decía que yo tenía que estar soltera y ser liberal para aprobar su materia, porque si tenía novio no iba a aprobar. Denigraba a mi novio. El primer día de clase nos pidió a todos el número de teléfono porque quería que nos juntemos a comer asado".



Contando sobre otra situación que le tocó vivir, "María" explicó: "Un día -en el aula, delante de mis compañeros- se acercó hasta donde yo estaba y me pidió que agendara su número. Cuando lo hice me obligó a que le mande un mensaje, traté de zafar diciendo que no tenía datos móviles, pero me dijo mandalo igual, cuando enganches Wifi me llegará, así comenzó a escribirme y a llamarme para juntarnos solos".



Según expresó la víctima ante los reiterados acosos que sufría por parte del acusado decidió pedir ayuda a las autoridades del establecimiento. "Intenté hablar con las autoridades, pero nadie me atendió. Creyendo que iba a recibir ayuda me dirigía a las tutoras y cuando les conté lo sucedido cuestionaron mi comportamiento y justificaron la actitud del profesor, aduciendo que él se manejaba así con todos porque esa era su forma de ser".



La víctima presentó un escrito en la mesa de entrada del establecimiento.



Ante sus dichos, el titular de la institución señaló que ya se tomó conocimiento de la situación y que se está obrando en consecuencia. Sostuvo que se habló con la denunciante y con una familiar de la víctima. "Estamos siguiendo el caso con la seriedad que tiene y hemos solicitado al docente que no continúe dictando clases hasta tanto culmine la investigación que se inició".