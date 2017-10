Triunfazo de Del Potro en el Masters de Shanghai

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, avanzó hoy a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai, luego de haber superado a un 'top 5', el alemán Alexander Zverev, por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4.



Del Potro, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 55 minutos para doblegar a Zverev (4) en su segunda mejor victoria del año, luego de la que logró en los cuartos de final del US Open el mes pasado ante el suizo Roger Federer (2).

