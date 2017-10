Falsas amenazas de bomba: Piden duras sanciones para los ‘bromistas’

Gran malestar causó la actitud irresponsable de un grupo de jóvenes, quien alertó al 911 sobre la presencia de explosivos en varios establecimientos, lo que motivó un importante despliegue de diferentes organismos, quienes debieron evacuar a cientos de personas, la mayoría menores, para evitar cualquier riesgo.

Por el hecho, fueron detenidas tres personas, quienes se mostraron arrepentidos de haber causado ese problema. Sin embargo, a través de las redes sociales, los salteños consideraron necesario darle una lección para evitar que otros quieran imitar lo ocurrido. “Es la única forma que lo piensen antes de hacer esta bromita”, dijo.

Otros aseguraron que deberían hacerse cargo de todos los gastos que generó el operativo. “Tengan o no antecedentes deben de pagar el daño ocasionado, hicieron movilizar a todos los policías”, se quejó otro.

En el mismo sentido, también pidieron sancionarlos con trabajo comunitario. “Deberían obligarlos a realizar trabajos de limpieza, pintura, jardinería en el mismo colegio por lo menos 3 años, seria una buena sanción para ellos”, expresaron.

La mayoría hizo hincapié en que no se trata de nenes que no saben lo que hacen, sino todo lo contrario. “No son ningunos bebitos que no saben o no entienden lo que hacen si es bueno o malo, por el contrario bien concientes que son de sus acciones, además así se marca un precedente para futuros bromistas”, sentenciaron.

Muchos papás explicaron que vivieron momentos difíciles a causa de la bromita. “¿Jamás pensaron en cómo nos pusimos nosotros como papás preocupados porque no sabíamos que pasaba? A mi me llegó un mensaje diciendo q había amenaza de bomba en el colegio donde asiste mi hijo, y me dio una desesperación tremenda, les daría flor de paliza”, opinó una mamá.

Por último, se mostraron molestos porque mucha gente perdió en sus actividades diarias. “Hay que sancionarlos para que a ningún vivo se le ocurra hacer tremenda estupidez, un embargo a futuro o meterlos preso dos o tres años”, detallaron.