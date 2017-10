El Centro de Hemoterapia solicita dadores de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública convoca a los interesados en donar sangre de cualquier grupo y factor, a acercarse a su edificio de calle Bolívar 687, de lunes a viernes en el horario de 7 a 17.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento.

No es necesario estar en ayunas. El aporte es gratuito y los donantes deberán presentar documento nacional de identidad únicamente.