Valenzuela: "Como Senador no voy a estar escondido detrás de un escritorio"

Durante el acto de cierre de campaña del Frente Plural, uno de los partidos que conforma el frente Unidad y Renovación, miles de jóvenes compartieron un espacio con mucha música, color y, sobre todo, calor.



Allí, el candidato a senador provincial por el departamento Capital, Adrián "Chico Malo" Valenzuela, aseguró que "el cambio histórico de la política en Salta ya comenzó a gestarse".

"Chico Malo" recordó que, en su carrera como periodista, hace 20 años que recorre los barrios de la ciudad. Ahora lo hace sin micrófonos, lo hace desde la política que, según dijo, fue la mejor decisión que pudo tomar.

"Tenemos una enorme vocación de servicio, de dar una mano tal como me lo enseñó mi madre. La vida se trata de servir; podemos tener mucho, pero no vale de nada si no podemos mirar a los ojos los que menos tienen", indicó.

Críticas y respuesta

Y agregó: "Hace 4 meses que comencé a caminar barrios y villas en esta campaña con el convencimiento de que, a través de este espacio, es posible comenzar a soñar ese sueño de una Salta un poquito más equitativa. También, hace cuatro meses, comenzaron a golpear este lomo, y este lomo tiene fuerza, y este lomo tiene aguante, porque el que nada debe nada teme".

En ese sentido, dijo que es por eso que todavía puede seguir mirando a los ojos a los vecinos. "Tengo el convencimiento de que me pegan porque tienen miedo, porque saben que se termina la vieja estructura política, porque saben que de una vez por todas se termina el puntero político, porque saben que no van a poder con el humilde, que no van a joder con el pobre, que al pobre se lo respeta, que al pobre, al pobre se lo mira a los ojos, al pobre, al pobre se le da la vida, al pobre se le pide por favor".

Valenzuela enfatizó que hay que comenzar a trabajar "todos juntos" para que "Salta no sea la de unos copetudo que están detrás de sus escritorios haciendo negocios para sus bolsillos. La política no es de los copetudos, la política es para servir. Como Senador voy a estar siempre con la gente, no escondido detrás de un escritorio".

El candidato a senador llamó a los presentes a "golpear las puertas de los barrios y decirle a los vecinos que el cambio histórico de la política en Salta ya comenzó a gestarse. La política de los punteros y de las viejas estructuras se termina", finalizó.