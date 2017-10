Una alumna “fantasma” aparece en una escuela de Metán

Una historia, un mito urbano, se difunde en el sur provincial, más precisamente en la localidad de Metán, donde según dicen una alumna “fantasma” aparece en el tercer piso de un terciario de la zona.

Marta Teseyra, recopiladora de leyendas, contó a Canal 11 que el relato cuenta que una estudiante subió hasta ese lugar, mandada por una profesora a entregar un registro y en su camino se encontró con la joven, quien le pidió que entregara un trabajo práctico.

Si bien hasta ese momento no hubo nada que le pareciera raro, notó que la fecha del documento era de hace dos años atrás. Regresó al curso, se lo dio a la docente, quien creyó en un primer momento que se trataba de una broma de mal gusto debido a que esa estudiante se había quitado la vida tiempo atrás y nunca había presentado ese trabajo.

El resto de los estudiantes subieron inmediatamente pero ya no la encontraron. La maestra, en tanto, reconoció la letra de la fallecida. Se cree que no lograba descansar en paz al no haber cumplido con su tarea y por eso visitaba el colegio.