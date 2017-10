Rehenes de la incomprensión

Jean Piaget, el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, autor de El nacimiento de la inteligencia en el niño (1936), sostuvo que "El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron" (1946). En similar dirección, la antropóloga estadounidense, Margaret Mead, sostenía que "Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar”. Desde espacios geográficamente diferentes, pero representativamente similares en lo que a ejemplaridad educativa refieren, y en una temporalidad cuasi simétrica, ambos pensadores dan cuenta de un horizonte educativo invisibilizado para los argentinos en general y los actores del mundo pedagógico en particular. La reciente espectacularización de la toma de escuelas, atestada de lecturas politizadas lanzadas desde discursos prefabricados que huelen a consignas setentistas, a progres añejos caídos en prácticas de derecha, confirman lo que el padre de la educación Domingo Faustino Sarmiento, sostenía y que el sentido común, tan poco común en nuestra sociedad, no cesa de gritar “Todos los problemas son problemas de educación”.

Inmersos en una profunda crisis que toca las entrañas de la tan citada y nunca bien ponderada grieta, los argentinos seguimos mirando por TV, desde una distancia que difiere mucho de ser tranquilizadora, las invenciones de la robótica y la tecnología, junto con las inconmensurables mutaciones globales asociadas a ellas, como causa o efecto. Paradojas del ser humano caído en el fanatismo ideológico que lo vuelve tuerto, transmuta la riqueza de la llanura pampeana en una vasta planicie de indolencia obcecada. Espacio donde se tornó evidente, en un proceso silencioso de fusión, el convencionalismo de los puntos cardinales, la falta de necesariedad de que el norte este sobre el sur, y la izquierda yazca contrapuesta a la derecha. Nada tiene esto de aterrador, exceptuando la incapacidad de verlo, pensarlo y saber qué rol hemos jugado en el quiebre de lo naturalizado. Ignorarlo no nos exime de responsabilidad. No hay atenuantes, solo consignas apelmazadas en discursos conservadores que se cuelan en la lectura de padres aferrados a un concepto de rebeldía adolescente obsoleto, y de docentes, dirigentes políticos, sindicales, que simplemente se corren del lugar que eligieron o para el que los favorecieron. Parafraseando a Víctor Hugo, esta filosofía del aula de hoy, vacía de conocimiento, de pensamiento crítico, de compromiso y respeto por los derechos universales, del sentido de autoridad y límites, de voluntad de dialogo y acción por canales democráticos, ésta será la filosofía del gobierno siguiente.

El contexto hace al texto, ese que nuestros jóvenes no logran entender, que los subsume en un estado de compleja incomprensión que los lleva a reproducirlo una y otra vez, confirmando su anquilosamiento en actos de supuesta lucha contra el statu quo. Con el necio aval de los adultos, cierran las puertas de su futuro, lo condenan a muerte, sin siquiera saberse parte del jurado, porque son incompetentes de advertir el juicio. Agonizantes, divagan sobre prácticas profesionalizantes, una especie de pantalla moderna que escondería un estado explotador cómplice del enemigo capitalista, en una serie de capítulos de una novela que los tendría como protagonistas, a veces solidarios, aunque ni siquiera expresamente partícipes. Un relato que se cierra en sí mismo, en sus autogenerados fantasmas destructivos; en el que no quedan hojas en blanco, ni interlineados, márgenes o notas al pie libres para poner en discusión lo ya escrito, dialogar con lo que dice y aquello que calla.



Rehenes de la incomprensión, los argentinos seguimos desvariando dicotómicamente, excretando la complejidad de un proceso sobre el que aún no tenemos en claro a que apunta. Queremos caminar pero estamos de rodillas, temerosos de pararnos, ciegos ante los soportes que nos ayudarían a hacerlo, encaprichados, peleándonos contra el piso al que nos aferramos por inmadurez y resentimiento. Resistimos con vehemencia no solamente la recuperación de la escuela pública, sino de la educación formal en general, en un vaivén emocional más que intelectual que va desde el desprecio absoluto a las metodologías del pasado a las que se excluye tildándolas de arcaicas e inservibles, pasando por la aprehensión de metodologías que reniegan de lo metodológico mismo y ponen en el centro de la escena la supremacía del niño ante todo y todos; para finalmente llegar al rechazo por el rechazo mismo de cualquier modificación curricular que sea para disgusto de los vástagos, que requiera de una mayor presencia adulta o simplemente por estar teñida de algún color político.

La revolución está dentro de las aulas

Debemos pensar la educación, esta es una afirmación que resulta irrefutable. Claramente no es este el punto de discordancia. Aunque si lo es el cómo, quiénes y por qué. El móvil del cambio, no ha de ser la desesperante necesidad de volvernos un país eficiente y competitivo, tampoco que nuestros estudiantes estén en desventaja por no contar con las herramientas tecnológicas del futuro en sus aulas. Los adultos debemos movilizarnos, desempolvando el pensamiento crítico, ese que desde hace años mantenemos en terapia intensiva, en una lenta y dolorosa agonía. Como niño que se sabe responsable de una travesura, nos escondemos de los resultados de nuestras acciones como si por arte de magia fueran a desaparecer. Mentimos y nos mentimos, mientras el proceso de socavamiento social continúa intensa e ininterrumpidamente. Ninguna pasantía logrará compensar años de ausencia de análisis y reflexión, ni siquiera la falta de límites escolares y familiares. No existe tecnología que compense el ausentismo docente, literal y figurado. Es ridículo pensar en la sola existencia de una currícula moderna y novedosa que supla “el da lo mismo” instalado en los últimos años, ese que daña el sentido del deber, del esfuerzo, tan caros para la vida en general y no solo la laboral.

Ser reaccionario en este contexto es hacer lo correcto, cumplir con las normas, hacernos cargo de las obligaciones y defender nuestros derechos en el marco de lo legal. La revolución está dentro de las aulas. El espacio de lucha por el poder hoy no es otros que en la educación bien entendida, esa que nos ayuda a pararnos en nuestros propios pies y caminar sin bastones ni acompañantes que nos digan cómo dar los pasos. Ya no solo se trata de lo que afirmara Séneca “El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión” , estamos en un momento histórico que determinará el futuro de la Argentina. No podemos seguir mirando a la escuela como un mero espacio de retención de chicos, en donde el tiempo parece detenerse y las barreras del entorno lograrían ser borradas con solo escribir un presente en un registro de ausentes, un aprobado en un examen en blanco, un promovido donde no hay más fundamento que una ilusoria política de inclusión que garantiza subsumir en la frustración y el fracaso a toda la comunidad.

Lo que la toma de escuelas no deja ver, es lo mismo que ocultan los paros y reclamos sindicales corporativos, esos que paralizan aún más las mentes hipotecando el futuro. Nos ha ganado la barbarie, la incapacidad de dialogar, la resolución infantil de los conflictos en el mejor de los casos con un berrinche que espera ganarle a alguien por cansancio, en el peor escenario, con el uso de la violencia y sus justificaciones irracionales. Que las escuelas abran sus puertas es un paso, que aparezcan los adultos en escena es clave pues como señalara el activista norteamericano Jesse Jackson (1941-1962) "Un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento es igual que una cubeta con un agujero en el fondo". El debate en las aulas lejos de centrarse en prácticas profesionales si, o no, no podrá más que girar en torno a las acciones y sus consecuencias, a los derechos vulnerados, las responsabilidades no asumidas, la falta de pensamiento crítico, lo reaccionario como opuesto a revolucionario de los caminos tomados. No son los chicos los que dirán como debemos educarlos, subvertir el orden por la subversión misma no lleva nunca a buen puerto. Somos los adultos, en los ámbitos creados para tal fin, con el asesoramiento profesional adecuado, contextualizando las experiencias internacionales para no comprar espejitos de colores, pero sin perder de vista el objetivo, el horizonte, ese en el que de una vez por todas debemos ponernos de acuerdo si queremos evitar que sigan desapareciendo generaciones de argentinos en la incomprensión.

Lic. María Florencia Barcos