Para Moreno y Ávalos, hay que trabajar en la prevención

A menos de 10 días de las elecciones generales, Mario Moreno y Clelia “Kela” Ávalos, candidatos a diputado provincial por el partido Memoria y Movilización, ante las cámaras de InformateSalta, se refirieron a las principales problemáticas que golpean a la población de Salta.

En ese contexto, Mario Moreno, se refirió a la violencia de género y sostuvo que desde el Concejo Deliberante vienen trabajando a través de una oficina, integrada por psicólogos y abogados, para brindar ayuda a las personas afectadas.

En tanto, “Kela” Ávalos, consideró necesario empoderar a la mujer. “Hay que ponerla a la par no atrás, ella tiene que compartir las decisiones, ser escuchada en esa democracia familiar, ser iniciadora de proyectos y que tenga la posibilidad de hacerlos, no solamente de hablarlos”, señaló.

Además ambos coincidieron en la necesidad de trabajar fuertemente en la prevención. “La violencia no es algo que se genera de hoy para mañana, viene generándose a través de diferentes conductas que en algún momento explotan, antes de que explote hay que trabajar”, expresó Kela.

Con respecto a la inseguridad, manifestaron que no basta solo con preocuparse, sino que hay que ocuparse, y alentaron las prácticas de deportes, arte y cultura como método de disuasión. “Creo que hay que trabajar en aquellas cosas que son factores sociales que producen delito, no esperar que pase”, señalaron.

Por otro lado, consideraron clave lograr mayores inversiones para generar empleo y capacitar a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral.

También se mostraron preocupados por las adicciones. “Nosotros creemos que cuando hay formación, cuando hay contención, prevención, el niño no va a ser vulnerado, es necesario formar su autonomía personal para que se paren frente a un par y le digan no quiero eso porque me hace mal”, señalaron.

Por último, invitaron a los vecinos a darles un voto de confianza y propusieron una agenda abierta para que la gente pueda establecer prioridades. “Queremos una Salta con más oportunidades, más justa, con más seguridad, educación, salud y trabajo digno”, finalizó.