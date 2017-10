Víctor Gutiérrez se mostró a favor de la Zona Roja

“Vengo de los barrios, de la clase humilde, desde los 5 años que vengo trabajando. A los 12 años llegué a la capital, soy de Rosario de Lerma. Trabajé de lustrabotas, vendía manzanas confitadas, ahora tengo propiedades, minas de oro, plata, zinc en Jujuy; acá en Salta tengo cobre”, señaló el candidato olmedista en el programa Hora 7 radial por FM Noticias 88.1 Mhz, al tiempo que resaltó: “Me hice trabajando porque el trabajo es salud”.

“Todo se puede lograr mientras uno quiere”, dijo al asegurar que “la base más grande es el hogar”, y subrayó la polémica frase: “Como dice nuestro compañero (Alfredo) Olmedo, menos derechos y más trabajo. Ya dejemos de prometer y regalar cosas, y enseñemos una cultura de trabajo”.

En esta línea, marcó las coincidencias con el diputado nacional, entre ellas con la polémica iniciativa de volver a implementar el servicio militar obligatorio ya que, afirmó, se lograría “sacar a muchos chicos de la droga”. “La inseguridad que hay en los barrios es grave, se lo ve día a día, y hoy no se respetan ni las insignias patrias. A mí no me gusta la dictadura militar pero nos hace falta eso porque la juventud está perdida”, dijo.







Asimismo, se mostró en contra de la propuesta de aplicar la pena de muerte porque “solo Dios puede juzgar”, aunque aseguró: “Tengo audios en mi celular que la gente me pide por favor que pida la ley de castración”, y dijo: “Estoy de acuerdo porque no es un delito”. Consultado sobre el establecimiento de una zona roja en la cuidad, se mostró a favor y justificó: “Prefiero que vayan y paguen ahí a que violen a una criatura”.

Por otro lado, opinó sobre la educación religiosa en las escuelas públicas y consideró que “la religión tiene que estar no solo en los colegios sino en todos lados porque Dios está en todos lados”.

Entre los proyectos que llevaría adelante en caso de acceder a una banca, destacó iniciativas en los barrios aunque no especificó cuáles pero sí garantizó que “va a sorprender a muchos” y dijo: “Sé que voy a ganar”.