Nueva modalidad de estafas telefónicas en la provincia

Hace más de 10 días, un salteño de 40 años recibió un llamado telefónico de una supuesta empresa radicada en Córdoba desde donde le informaron que se había ganado un Toyota Corolla. Más allá de la enorme sorpresa, al cabo de algunos minutos el receptor y supuesto ganador de un vehículo logró darse cuenta que lo querían estafar, grabó la charla y hasta tuvo tiempo de llamar al 911. Casi dos semanas tuvieron que pasar para que la Policía de Salta divulgara a "modo de prevención" la nueva metodología de estafa telefónica en la provincia, publicó El Tribuno.

"Ese mismo lunes -2 de octubre-, después que recibí la llamada, me fui hasta la comisaría tercera donde estuve hasta las tres de la mañana esperando mi turno, radiqué la denuncia y resulta que después de casi dos semanas publican algo para prevenir a la gente", sostuvo el receptor quien prefirió no develar su identidad. "Me parece que es un tema delicado, por suerte yo trabajo con computadoras y páginas web y me pude dar cuenta que se trataba de un intento de estafa, pero hay mucha gente que cae y termina siendo víctima de estas empresas fantasmas", sostuvo.

"Me llamaron y lo primero que preguntaron es si sos usuario del teléfono que termina en las cuatro últimas cifras, vos asentís de inmediato. Después empiezan con el cuento que son una firma de "Mobile' que el viernes 29 -de septiembre- en un sorteo realizado en la TV Pública, te preguntan si la conoces, había salido sorteado con esos últimos cuatro números y que me gané un Toyota Corolla". Luego de la "grata' sorpresa, "te hacen ingresar a una página web y tenés que leer en voz alta lo que dice... después apretar un botón donde están los supuestos ganadores".

La página web es totalmente falsa, contiene un gráfico que debería pertenecer a la AFIP pero, sin embargo, es trucho. "Con solo ver cómo está diseñado uno se da cuenta, pero insisto, quizás hay gente que no y es peligroso", apuntó el salteño. Luego de seguir las instrucciones del empleado que llamó a Salta, "te ponen a disposición tres posibilidades para retirar el auto: 1) Ir a Buenos Aires con todo pago, incluso el Hotel Sheraton; 2) Enviar el vehículo a través del Automóvil Club y en tercer lugar ofrecen dar el dinero con el valor del auto, unos 420.000 pesos".







"Les seguí el juego"

Más de una hora pasó desde el llamado intentando efectivizar el engaño, sin embargo el receptor logró darse cuenta y "le seguí el juego". Después de explicarme las distintas formas de recibir el auto, me pasaron con otro hombre, supuestamente de otra área, quien me preguntó cuál de las tres modalidades iba a elegir. Mientras tanto había estado buscando información y hasta llamé al 911".

Antes de confirmar, el salteño respondió que debía consultar con su familia la forma de adquirir el premio, "en una de esas llamadas, y mientras llamaba al 911, le dije que me gustaría ir a Buenos Aires. Después no atendí por unos buenos minutos, llegó el personal policial, y volvieron a insistir. Me preguntaron por qué no atendía y les dije que me andaba mal la batería del celular. Me volvió a preguntar qué iba a elegir, mientras el policía me decía que le pida la identificación, nunca lo hizo, en más de una oportunidad me mandó a la página web donde supuestamente estaba la información de la empresa".

Son varios los detalles que quedaron grabados, sin embargo, y pese a la demora policial, la denuncia provocó que la página web https://su perpremiost-mobile.es.tl/ fuera bloqueada y se abriera una investigación al respecto. Al tener algunos datos de los potenciales damnificados intentan indagar más a través del llamado telefónico y, en este caso, invitando a navegar por una página web no oficial. El objetivo primero es ganar la confianza del receptor, a través del engaño, y luego obtener algún depósito o dato que les sirva para su interés.