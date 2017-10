Una maestra desenmascaró a un padre que violaba a su hijastra

Una maestra santiagueña y responsable de una Iglesia Evangelista provocó un fuerte sacudón familiar que decantó en la detención de un hombre, sospechado de violar a su hijastra de 16 años.



Según la investigación que impulsa la fiscala Cecilia Gómez Castañeda, la docente escuchó la cruda historia de la alumna y de inmediato dio aviso a la madre de la víctima, pero ésta no le creyó.



Decepcionada, la alumna volvió a guardar silencio, pero la maestra no se resignó. Alertó a una prima de la jovencita, quien entonces se presentó en la casa de la familia. Allí hablaron de nuevo con la menor, la que rompió el silencio sollozante: "Todo es cierto", afirmó, alterando la rutina familiar. El hecho ocurrió monte adentro del departamento Sarmiento, Santiagop del Estero.



Policías y esposas



Confirmadas las vejaciones, respaldado con un informe psicológico que descartó cualquier fábula, partió la orden de detención. Actuó la policía y la Fiscalía, que puso primera con la inmediata asistencia a la adolescente.



El individuo fue detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.



Lo que viene



A paso firme, la Fiscalía afectó a instructores, psicólogos y asistentes sociales. Todos tienen diferentes misiones: pericias psicológicas y psiquiátricas y un informe socio ambiental.



Sin perder la perspectiva, y contextualizando el escenario, Gómez Castañeda no dejará sola a la menor. La acompañará con especialistas y se cerciorará de que nadie ose manipularla con sutiles o fuertes presiones para modificar, o retocar su relato.