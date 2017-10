Horror: Quemó a sus hijos en un horno y mostró sus cadáveres por videollamada

Se trata de Lamora Williams, quien había renunciado a su trabajo hacía algunas semanas por no tener con quién dejar a sus hijos, de 1, 2 y 3 años; motivo por el que, en estado de desesperación y con un evidente desequilibrio mental, decidió acabar con las vidas de los menores. Tras el hecho, y ante la presencia de las autoridades judiciales en el lugar, la mujer intento negar su responsabilidad, asegurando que los dejó con una niñera y los halló muertos al volver. Pero, las pruebas y testimonios revelaron la indescriptible masacre.

Aunque la autopsia todavía no determinó las causas de la muerte de los dos menores, la policía halló quemaduras en los cuerpos, que corresponderían al horno del domicilio. Según trascendió, luego de cometer los asesinatos, Williams, de 24 años, llamó en primer lugar a una amiga y luego al padre de los bebés, Jameel Penn. "Están muertos", le dijo a su ex pareja y padre de los niños, ante situación y totalmente confundido, Penn le preguntó a quiénes se refería y obtuvo la terrible respuesta a través de la videollamada, que mostró la escena del crimen en directo.

Neighbors in prayer after deaths of two infant boys. Their mother is charged with their murder. pic.twitter.com/oYhGn5x5y7