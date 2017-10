Godoy criticó al peronismo "M": "El Partido Justicialista es uno"

El candidato a diputado provincial por el PJ, Manuel Santiago Godoy aseguró en #MilagrosPorLaTarde que "estoy viendo muy bien al justicialismo, estamos reconciliándonos como partido. Ahora hay un montón de partidos, pero el partido justicialista es uno".

Ante la consulta por el “peronismo M”, el presidente de la Cámara de Diputados, contestó: “lo vi a Macri inaugurar una estatua de Perón, pero ¿quién puede creer eso?”, y prosiguió: "Son oportunismos electorales, de aquellos que forman partidos de ocasión, pero no pasa nada, la gente se da cuenta, termina siempre reivindicando la justicia social, que es el principio del justicialismo y los otros partidos no la tienen". Además advirtió que "decir que sos peronista y estás con Macri es porque querés hacerte cargo de las bondades del gobierno pero no te haces cargo del 90% de errores que está cometiendo contra los sectores más humildes".

Por otro lado, señaló que “estamos haciendo un esfuerzo, porque si hay un partido que es leal, es el justicialismo. Zottos ganó y está legitimado por la democracia interna y estamos trabajando a muerte por él, a “Chico Malo”, nosotros y reivindicando a Juan Urtubey que es la persona que más quieren en Salta, a donde va Urtubey está muy bien posicionado". Y agregó que "Urtubey es un crítico, con un proyecto político muy sabio, muy profundo y cuando llegue el momento lo va a dar a conocer y puede llegar a ser presidente". Sumado a eso, remarcó que “aspiramos a meter dos diputados nacionales porque la segunda es justicialista, es Liliana Guitian, y haremos lo imposible, que ganamos es casi seguro”.

Campaña

En relación a la campaña, el diputado contó que están caminando por los barrios todos los días, y la propuesta es bien recibida. "Los vecinos reclaman mucho por lo municipal, espacios públicos, plazas y parques abandonados, que son tomados como basural", dijo y añadió que "también reclaman el tema de seguridad y salud, creo que el 148 no está funcionando bien, no sé cuál es la razón". En el mismo sentido consideró que “me parece que en salud hay que aumentar el presupuesto, la gente no tiene para pagar un médico privado, una obra social, igual en la educación la escuela pública se va a llenar, es el macrismo en Salta, nos prometieron de todo y el presupuesto nacional nuevo tiene un 30% menos para Salta, ya lo verifiqué, y es mucho”.