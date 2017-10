El “Santo” se ilusiona con alcanzar la punta

Juventud visitará hoy, desde las 22 hs., a Zapla, en el estadio Emilio Fabrizzi. Iturrieta ingresará por Garnier y Acosta por Ángulo. Si gana y Sarmiento no hace lo propio, se trepará a la cima. El partido será televisado por Argentinísima Satelital.

Tras el empate en el clásico, Juventud buscará volver al triunfo cuando enfrente hoy, a partir de las 22 horas, a Altos Hornos Zapla de Palpalá, Jujuy, en el estadio Emilio Fabrizzi, por la sexta fecha del torneo Federal “A”.

El equipo de Nazareno Godoy marcha segundo en la tabla de posiciones y a solo tres unidades del puntero. No obstante, tiene un partido menos que sus rivales debido a la suspensión del juego ante Chaco For Ever, que se disputará el 31 de octubre.

El DT realizará dos cambios para este partido. Joaquín Iturrieta, quien cumplió la fecha de suspensión, volverá al equipo titular por Pablo Garnier, mientras que Claudio Acosta, de buen desempeño en el clásico, ingresará por el colombiano Jhonny Ángulo, en la mitad de la cancha.

A la espera del partido, el plantel concentró en un hotel céntrico de la ciudad y esta tarde emprenderá viaje rumbo a Palpalá.

Cabe destacar que Juventud podría treparse a la cima de la zona 4 si vence a Zapla y Sarmiento de Chaco no logra sumar unidades.