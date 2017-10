Penélope Cruz se desnudó a los 43 años

Penélope Cruz puede ser considerada una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo. Por esto es que a lo largo de su carrera ha encarado diferentes producciones de fotos, pero la última que hizo para la revista Esquire es una de las más jugadas.

La actriz española se desnudó completamente para las imágenes a sus 43 años y no dejó nada a la imaginación. Penélope publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se muestra solo tapada con una tela azul:

Thank you @ukesquire and magicians #mertandmarcus Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 1:00 PDT

En diálogo con la publicación inglesa, la esposa de Javier Bardem y mamá de Luna y Leo, recordó sus inicios actorales en "Jamón, jamón" que protagonizó cuando apenas tenía 18 años.Reveló que lloró después de sus escenas desnuda en el recordado film porque le daba miedo no volver a trabajar como actriz.

"Por supuesto que no esperaba esas escenas, pero lo hice. Todos fueron muy respetuosos, conscientes de que yo tenía 18 años. El último día de grabación me puse a llorar porque me daba miedo no volver a trabajar como actriz. El sentimiento fue devastador", dijo acerca de la famosa película en la que conoció a su actual pareja en 1992.

@ukesquire #mertandmarcus Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 1:17 PDT

Penélope no sufrió acosos como los que sufrieron sus colegas por parte de Harvey Weinstein pero sí se mostró solidaria con ellas.

También, Cruz dejó en claro la adoración por su país natal y se describió como "muy española, soy muy familiar que eso es una cosa muy española, y adoro cuando hablamos todos muy alto y todos a la vez".

@ukesquire #mertandmarcus Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 1:18 PDT





"Yo soy de las que voy al supermercado, de paseo, de un sitio a otro. Eso es por lo que prefiero vivir en Madrid. Los Ángeles es difícil. Amo Los Ángeles y Londres pero tienes que vivir en un lugar donde puedas tener una vida normal", aseguró.