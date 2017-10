Sáenz: Orgulloso de ser el mayor mendigo de la historia

En Cara a Cara, el intendente capitalino afirmó que "todavía no entiende que quiso decir el gobernador" cuando lo cuestionó y lo trató de mendicante afirmando que en realidad los recursos sale a buscarlo porque en la provincia no los consigue.

"Soy un intendente que no lo molesta para nada a él", aseguró Sáenz y recordó que en su momento la provincia le manifestó que los 12 millones que recibía la gestión anterior de Miguel Isa, no se los iban a entregar, por lo que tomó la determinación de salir a buscar los fondos.

"Si paso a la historia por ser el mayor mendigo, bienvenido sea", celebró el intendente y adelantó que seguirá en esta posición frente al Gobierno Nacional, porque son fondos destinados a la gente.

El jefe comunal, aseguró que "se está arrodillando para conseguir fondos que no se consiguieron" y aclaró que no está con Macri porque le da plata, sino que son fondos federales para los salteños, que no tienen que ser devueltos.

Es este sentido, afirmó que a pesar de las críticas se ofrece para gestionar fondos para la provincia y poder terminar las obras de la circunvalación oeste, "que me usen, yo pido los fondos en Nación", afirmó.

El ex candidato a vicepresidente de la Nación, sostuvo que desde las elecciones del 2015 ha tenido una exposición a nivel nacional muy grande que se siguen manteniendo. En esta línea aseguró que la usa para mostrar los problemas de la provincia, porque son deudas que se mantiene con el pueblo.

El Partido Justicialista es el pasado

El intendente hizo referencia al actual rol que juega el PJ dentro de la política, sobre todo después de que el Día de la Lealtad peronista se hayan visto muchas expresiones para discutir el rol del peronismo.

“Es extraño que tengamos que estar hablando de recuperar el peronismo, después de que el kirchnerismo lo destrozó” cuestionó el jefe comunal en Cara a Cara, respecto a la situación política y agregó que “el justicialismo y el peronismo están en una situación complicada y hay que recuperarlo”.

“Hay muchos que no quieren volver al pasado”, explicó el dirigente y manifestó que él junto a ese sector “consideran que el Partido Justicialista es parte del pasado”, porque “hasta ayer eran kirchneristas