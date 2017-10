Difunden buenos hábitos ambientales entre escolares primarios

Los alumnos se interesaron junto a Bernardito y Petronilo en ser promotores para no dañar árboles ni arrojar basura en la vía pública. - Foto: Nuevo Diario

Nuevo Diario/ Personal de la Dirección de Educación Ambiental visitó la escuela N° 4811 “Crucero Ara General Belgrano” de Solidaridad y la escuela “Provincia de Salta” en Santa Cecilia, donde más de 1400 alumnos recibieron información sobre buenos hábitos con el fin de convertirse en promotores ambientales.

Durante la jornada educativa-recreativa hubo además espectáculos de batucada, shows de títeres y se contó con la presencia de las mascotas de Bernardito y Petronilo.

La directora de Educación Ambiental, Miriam Visuara, explicó que “los niños se muestran muy interesados en las cuestiones ambientales y rápidamente adquieren buenos hábitos como no arrojar residuos en la vía pública, apagar las luces si no se está ocupando la pieza o sala, y no dañar plantas y árboles”.

Buenos hábitos

“El objetivo es inculcar estos buenos hábitos y que los chicos se conviertan en promotores ambientales, marcando a los mayores las acciones que dañan el medio ambiente”, dijo la funcionaria.

Teniendo en cuenta que se trató de alumnos de nivel primario, la jornada se desarrolló con un show de títeres que promovió buenas prácticas ambientales, una presentación de batucada y la participación de las mascotas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos para entretener y jugar con los estudiantes.