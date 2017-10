Votó Martín Grande en la escuela Urquiza

En la Escuela Justo José de Urquiza, el candidato a Diputado Nacional por Cambiemos Martín Grande sufragó a primera hora de la jornada electoral.

“Estoy muy contento, es una experiencia gratificante. Pasadas las 21 vamos a estar en Salta esperando los resultados, mientras recorreré las diferentes escuelas. Nosotros contamos con un equipo distribuido en toda la provincia con el que trabajamos juntos”, manifestó Grande .

En cuanto a las encuestas que se manejan, dijo: “son herramientas científicas importantes, para confiar de las muestras tienen que ser contratadas por mí. No he tomado en cuenta ninguna encuesta en ningún momento, esta campaña ha sido bastante limpia, y eso que he visto muchas campañas en mi carrera”.

Finalmente comentó que contacto con el presidente Macri, a quien seguramente verá luego de las elecciones.