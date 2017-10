Rodríguez: “Hay que votar, por suerte no hay demora”

“Hay que votar, en la escuela Eva Perón había muchísima gente, por suerte no había demora, está circulando de manera muy rápida. La gente tiene que asistir a votar porque si no después viene la crítica, es la oportunidad de elegir a quienes cada uno considere que son los mejores” indicó el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez en AM 840.

Luego confirmó que esperarán los resultados de las elecciones después de las 18 horas en el Hotel Provincial.

Además se le consultó sobre Santiago Maldonado: “Viene siendo triste hace más de 80 días cuando no se sabia nada de santiago. Es un tiempo muy triste para la Argentina. Ojala que se llegue a la verdad. Fue un tema muy complejo, ahora se seguirá la investigación para descubrir qué ha pasado”.

Lo importante es que la gente concurra a votar y elija a sus representantes. La participación fortalece la democracia #EleccionesArgentina pic.twitter.com/shSe8gYmXZ — Juan Pablo Rodríguez (@soyjprodriguez) 22 de octubre de 2017