¿No vas a ir a votar? Pensalo, te van a multar

¿Qué pasa si no voto hoy? La Constitución Nacional, en su artículo, 37 predica que el sufragio es universal, secreto y obligatorio. Si no vas...

No emitir el voto es considerado una falta electoral y puede ocasionar sanciones y multas. Sin embargo, quienes no votaron en las PASO pueden hacerlo hoy, aunque no hayan justificado su ausencia.

La Constitución Nacional, en su artículo, 37 predica que el sufragio es universal, secreto y obligatorio. La Cámara Nacional Electoral tiene un espacio para consultas en su página web: www.electoral.gov.ar/infractores.php

Aquellos electores que no cumplen su obligación y no regularizaran su situación pagando la multa correspondiente, corren el riesgo de ser sancionados no pudiendo realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales durante un año.

En caso de no haber emitido voto en solo un acto electoral (primarias o generales) el valor de la multa será de $ 50. Si el elector no votó en las PASO y tampoco hoy , deberá abonar una multa de $ 100, que se acumularán a los cincuenta pesos $50 correspondientes a la primera infracción. Es decir, deberá pagar un total de $ 150 en concepto de multas.

El monto de las multas integra el Fondo Partidario Permanente que está a cargo del Ministerio del Interior.

Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral informó que quien no haya votado deberá hacer la justificación de no emisión del voto. Se debe realizar en la Secretaría Electoral correspondiente a su último domicilio, o en la Cámara Nacional Electoral de 7.30 a 13.30, de lunes a viernes, con su DNI y el comprobante/certificado.

Al que justifique se le entregará una "constancia de no emisión del voto", el tener dicha constancia basta para no figurar en el Registro de Infractores al deber de votar.

Hay un plazo de 60 días corridos posteriores a la elección para justificar no haber votado. Cada elector debe presentarse con la documentación que acredite el motivo de la falta. También podrá dirigirse a la Cámara Electoral.

Además, la Cámara Electoral creó el "Registro de infractores al deber de votar", en el cual figuran los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no hayan emitido su voto ni justificado la omisión. La página, que funcionó hasta ayer, no funcionaba esta mañana.

Quienes no están obligados a votar son los electores que están a más de 500 kilómetros de la mesa que figura en el padrón, motivos de salud, fuerza mayor (inundación, por ejemplo), entre otras. Pueden ingresar a infractores.padron.gob.ar e informar el motivo por el cual no se vota.

Aquellos que no tengan ninguna documentación para respaldarlo, deben presentarse con el DNI el día de la elección ante la autoridad policial más cercana para que les extiendan una certificación que deberá luego ser presentada ante la Justicia Electoral, dentro del plazo de 60 días corridos desde el día de la elección.