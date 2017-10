Autopsia a Maldonado: El cuerpo sin lesiones y con 60 días bajo el agua

La creencia de que algunas discusiones sobre hechos del pasado pueden dirimirse a través de parámetros objetivos, fijados por expertos cuyo conocimiento no está condicionado por la religión o la ideología, es una característica de las sociedades modernas. Someterse a ese saber y aceptar sus resultados, aún cuando estos contraríen nuestras presunciones, un rasgo de civilización. El progresismo (y su versión inescrupulosa, el kirchnerismo) suelen contrariar esa sana práctica. Con reflejos pavlovianos (es decir, no racionales), la izquierda convocó a una marcha cuando apareció el cuerpo, cuando se lo identificó y cuando se dio el resultado de la autopsia, manteniendo la convicción de la desaparición forzada en los tres casos. Con admirable capacidad de síntesis, Cristina Fernández de Kirchner describió ese tipo de accionar: "No tengo pruebas pero no tengo dudas", probablemente la mejor definición de las antípodas del método científico.