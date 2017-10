Se registraron más de 10 mil constancias de no emisión de voto

El operativo dio inicio a las ocho del viernes, efectuándose controles en comercios e implantando consignas en los establecimientos educativos donde se llevarían a cabo los sufragios. En un total que rondó los 3500 efectivos policiales fueron afectados para las más de 450 escuelas en toda la provincia.

Efectivos policiales se encontraron apostados en la parte externa de los establecimientos durante toda la jornada electoral, en la que se registraron varias alertas por supuestas actividades no permitidas en relación a la venta de votos y otras irregularidades, pero que al momento de efectuar la verificación no pudieron las infracciones no pudieron ser verificadas.

Desde las diferentes sedes policiales apostadas en todos los puntos de la provincia se registró la emisión de un total de 10.077 constancias de no emisión de voto.