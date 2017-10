Radical cambio de look: Nara se pasó al bando de las morochas

Desde que comenzó a caminar por el sendero del mundo del espectáculo, Wanda Nara jamás se animó a dejar atrás su cabellera platinada.



Cambió su forma de vestirse, de caminar y hasta de comunicarse, pero siempre apostó al rubio platino. De hecho, en más de una oportunidad, la criticaron por no teñirse sus raíces oscuras. A pesar de los comentarios hirientes, a ella le gusta llevar su cabellera así, un tanto desprolija.



Para sorpresa de muchos, la botinera adoptó un canchero y sorprendente look. A través de sus redes sociales, se mostró con la melena súper oscura, iluminada gracias a unos reflejos rojizos. Feliz por el resultado, Wanda le mostró al mundo esta imagen y no dudó en añadir el emoticón de una mujer morocha.



Este color de cabello le queda muy bien, resalta sus ojos claros. Además, el flequillo enmarca su cara. Aunque sospechamos de que se trataría de una peluca, lo más probable es que la botinera esté preparando la cancha para, próximamente, apostar al cambio verdadero.



Mirá abajo la foto:

👩🏻 Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 12:50 PDT