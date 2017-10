Olmedo sobre De Vido: “El corrupto tiene que estar en la cárcel y trabajando"

“La justicia actuó como yo pedí, espero que esto no se tome políticamente y le podamos dar las herramientas a la justicia. El corrupto tiene que estar en la cárcel y trabajando, devolviéndole a la sociedad el daño que le hizo” expresó el diputado Alfredo Olmedo.



“Ya no quedan muchas dudas de la situación del señor De Vido. Espero que los votos alcancen y no pase nada raro, la gente sabe de mi voto” dijo el legislador nacional.



“Ya no tenemos un Comodoro Pi, tenemos un Comodoro K. Los “K” pueden ser un ejemplo de corrupción pero no es tan difícil ir a fondo con la corrupción, voy a presentar un proyecto para que bloqueen las cuentas de los gobernantes que no puedan demostrar su crecimiento patrimonial, no puede ser que en Salta haya intendentes que hace más de 10 años que no rindan cuentas” sostuvo Olmedo en medios nacionales.