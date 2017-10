Ataque a micros en Jujuy: “Vamos a actuar con todo el rigor”

Siguen las repercusiones en torno a lo ocurrido en la provincia de Jujuy, donde dos empresas de turismo salteñas vivieron momentos de tensión junto a un contingente de viajeros en Purmamarca, cuando estacionaron los colectivos para que los visitantes conozcan el lugar y realicen compras. Al regresar a donde estaban los vehículos los encontraron pintados con aerosol.

Con la leyenda “no estacionar en Purmamarca”, los turistas subieron nuevamente a los colectivos y continuaron su viaje. La situación generó malestar al tratarse de un acto violento e innecesario y preocupación por las empresas dueñas de los transportes.

Profundizando en el tema, InformateSalta dialogó con Sergio Chacón, secretario de Turismo de Jujuy, quien afirmó: “De ninguna manera avalamos (lo ocurrido), muy por el contrario, trabajamos en pos de la prevención de la misma” agresión.

Así, el funcionario jujeño precisó que “hay actuaciones policiales, también toma cartas en el asunto la Secretaría de Asuntos Municipales, estamos trabajando para esclarecerlo y tener posibilidad de vía de solución al respecto”.

Del mismo modo, Chacón restó importancia a que este episodio dañe las relaciones turísticas entre Salta y Jujuy. “Estamos en uno de los mejores momentos en la relación entre provincias, trabajando juntos en un montón de cosas”, subrayó a la vez que negó complicaciones económicas tras el ataque.

Finalmente, catalogó al hecho como “una locura, es una aberración, un ‘cabeza de termo’ no tuvo mejor idea que causar un daño importantísimo, no solo al micro, sino a la comunidad de Purmamarca, esto no tiene el menor argumento defensivo de nada, ¡de nada!”.