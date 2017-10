Pedido desesperado: “A mi sobrino se lo llevó el río, estamos buscando el cuerpo”

Se trata de un menor de 13 años de Embarcación que se ahogó el sábado en el río Bermejo. Por el momento no saben nada de él. Familiares y amigos acamparon en el lugar y piden ayudar para encontrar el cuerpo.

La familia del adolescente atraviesa un momento de desesperación ya que desde el sábado no aparece el cuerpo del menor. Amigos de la familia se comunicaron con InformateSalta para dar a conocer el caso y manifestaron que no están recibiendo la ayuda necesaria. “No lo encuentran como son pobre no le dan importancia van a buscarlo un rato y luego se van”, expresaron.

Pablo Toledo, tío del adolescente, dialogó con InformateSalta y contó cómo sucedió el hecho: “Mi hermana se había dio a Bolivia a hacer compras. Mi sobrino con la novia, un hermanito y un vecinito fueron al río”.

En un momento determinado, el río corrió con más fuerza, arrasando al menor. “El río a veces está tranquilo pero es muy traicionero. Ese día nos ayudaron dos agentes y el domingo también. Recién el lunes comenzaron a ayudarnos más, vinieron los bomberos, parientes y amigos que están colaborando. Hicimos un campamento en la orilla del río”, sostuvo Toledo.

Según contó el hombre, el río, en ése sector, tiene más de cien metros de ancho. “Necesitamos que vengan todos los que puedan ayudar porque mientras más busquemos es mejor. Me preocupa mucho mi hermana, está sufriendo, quiere encontrar el cuerpo aunque sea. Lamentablemente estamos poniendo en riesgo nuestros trabajos por estar acá buscando permanentemente”.