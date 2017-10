Colegio Victorino De la Plaza: “Recibimos a todos los padres, no necesitan dormir afuera”

Durante esta mañana, InformateSalta reportaba sobre la espera de cientos de padres en las afueras del Colegio Victorino de la Plaza, quienes aguardaban desde la madrugada (e inclusive desde la tarde del miércoles) para poder dejar la documentación de sus hijos, intentando conseguir un asiento en la institución.

Este medio se dirigió al colegio para conocer cuál es el panorama en el lugar, pudiendo hablar con la directora del establecimiento, Silvia Strizich, quien contó: “Hoy hemos tenido el modo de preinscripción, las vacantes que tenemos son 125, y la gente que dejó documentación excede a éstas, así que vamos a hacer un sorteo”.

La directora precisó que el plazo de recepción de la documentación requerida de los postulantes concluye a las 13 horas de éste jueves, para proceder al sorteo con aquellos que cumplimentan la totalidad de los papeles requeridos para el ingreso.

No obstante, consideró que no fue necesario que los padres tuvieran que hacer filas de hasta dos cuadras, e incluso estar esperando con tanta anticipación. “Hace tres o cuatro años que tenemos este sistema, recibimos a toda la gente, no es necesario que se queden a dormir, yo hablé tres veces y les dijimos que a todos se reciben, pero la gente no entiende”, manifestó.

Por cuanto al interés por conseguir un asiento en el colegio De la Plaza, Strizich espera que el atractivo por sumarse a la comundidad educativa sea su “nivel académico, el prestigio que tiene, la formación, la calidad del docente; a nosotros nos enorgullece que nos elijan porque es un reconocimiento”.