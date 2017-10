Mujeres que corren: ¿Moda o pasión?

No hace mucho tiempo las mujeres empezaron a salir a correr y cada vez se ven más trotando por senderos, ciclovías o la calle misma. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué las motiva? Todo en esta nota.

Ellas, las mujeres, corren por que les gusta, porque les hace bien, porque se distraen y hay mil motivos más para decir por qué ellas eligen correr.

Soy parte de ellas, de esas mujeres, esposas, madres y profesionales y que además cocinan, llevan chicos al colegio, hacen tareas, van al pediatra y al odontólogo y además corremos.

No se cómo, pero nos permitimos ese tiempo para colocarnos las zapas, la gorra, el protector solar y el celular para escuchar esa música que solo a nosotras nos gusta para salir a correr. Solas o con amigas, en grupo de corredores, con marido, novio o pareja; pero salimos.

Podemos acomodar y organizar nuestra agenda diaria de mil maneras pero la hora de salir a correr nose negocia con nada ni con nadie.

Nos hace bien, nos ponemos de buen humor, generamos endorfinas y volvemos a casa o trabajar algo cansadas pero felices. Claro lo hicimos, nos permitimos esa hora de reloj para nosotras. Nos permitimos, soñar, pensar y porque no, charlar un poquito.

Muchas de nosotras decimos que correr nos ha cambiado la vida, porque nos cargamos de energía positiva en cada metro que hacemos y nuestro generador de ideas o sea el cerebro se ventila.

Corremos porque queremos y nos hace bien, a medida que avanzamos y nos introducimos en este mundo runner’s queremos saber un poquito más. Beneficios de correr, cuáles son las mejores zapatillas, como debemos hidratarnos, la respiración, si la técnica que estamos utilizando es correcta y nos van surgiendo muchas preguntas porque simplemente queremos mejorar. Deseamos tener las claves y secretos de este nuevo mundo de runner’s.

No hay edad

Algunas de ustedes se preguntarán si tienen edad para correr; ¡los limites te los pones vos!, si Googleas vas a encontrar mujeres de hasta 90 años que corren y son extremadamente felices con lo que hacen, están sanas de cuerpo y alma. Vale la pena leerlas!!!, son además de un ejemplo a seguir, muy motivadoras.

Si tenes ganas; hacelo, no hay excusas: eso de que los chicos son chicos, más adelante o estoy con mucho trabajo y llego cansada o me falta motivación! Vos sos tu propia excusa, arma una rutina y arranca, no esperes al lunes.

Si te decidís y elegís un grupo pensá en las relaciones que vas a entablar; te une a ellos las mismas ganas de correr y es buenísimo! Con el tiempo estas relaciones se convierten en amistades que incluyen salidas a cenar, tomar algo o simplemente para organizar alguna salida para un fondo de 10 o 15 km.

Que las distancias no te asusten, que no sea una obligacion, que inscribirte en una carrera no te provoque estrés y que ir a entrenar sea divertido.

Muchas ventajas

Beneficios muchísimos, porque correr evita en cierta manera tener obesidad ya que nos permite perder y controlar nuestro peso, ayuda a regenerar masa muscular, fortalece nuestros huesos, combate el estrés y la ansiedad, nos permitir un mejor descanso a la noche y así tener un sueño reparador. Facilita nuestro equilibrio mental y ayuda a combatir depresiones. Mejora notablemente nuestro sistema cardiovascular y respiratorio. Todo esto en el ámbito de la salud pero fundamentalmente mejora nuestra autoestima y es una vía de sociabilización; otro ámbito diferente al trabajo y a la familia.

Que más decirles mujeres, prueben, vivan su propia experiencia y encuentren su lugar para estar en bienestar con ustedes mismas.

Por Flor Zumaeta para InformateSalta