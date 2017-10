La madre de Joaquín lo busca desesperadamente en el Bermejo

La madre de Joaquín, el niño de 13 años que se estaba bañando en el río Bermejo junto a un amigo y sus hermanos y fue arrastrado por una corriente, lo sigue buscando desde el sábado. “Procuro ser fuerte por mi familia”, dijo a Canal 9.

La mujer montó un campamento a la vera del río y contó lo que ocurrió aquel día. “Mi hijo que logró salir del agua está muy mal porque se siente culpable. El realizó un trabajito y con esa plata compró un aire comprimido. Estaban jugando cuando vino una corriente y se lo llevó mi Joaquín”, explicó.

Sosteniendo una fotografía aseguró que no se moverá del lugar hasta encontrarlo. “Iba a la escuela Virgen de Luján. Ellos no tenían permiso para ir al río solos, se fueron porque yo justo viajé a Bolivia con mi hermano para hacer unas compras. Aquí no hay culpables trato que mis hijos estén en paz”, añadió.

El sábado Joaquín fue con dos hermanos y un amigo a jugar, dicen que hacía mucho calor y se metieron a la orilla del río, “algo pasó de repente hubo una corriente como un remolino y se lo llevó. Su hermano mayor se tiró para salvarlo y no pudo. Los otros chicos salieron de milagro. Estamos desesperados”, relató.

La familia está junto a personal de Lacustre rastrillado en lugar, pero a casi una semana de la tragedia no logran hallar el cuerpo del adolescente.