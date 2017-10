María busca reconstruir su casa tras un voraz incendio

InformateSalta fue hasta el barrio San Benito, en la manzana 306 B lote 10 para hablar con María, la propietaria de una vivienda que ayer a la tarde se incendió. Llorando y sacando los escombros de lo que antes eran sus muebles contó lo ocurrido y pidió la solidaridad de los salteños para volver a empezar.

“Somos vendedores ambulantes, uno de mis hijos se olvidó una vela prendida y se provocó el incendio. Perdimos todo, cuando volvemos nos dimos con la noticia. Tenía mi placard, mi heladera, mi cama, una mesa con sillas y se quemó todo”, dijo entre sollozos.

Hoy fue visitada por agentes de la Cooperadora Asistencial, quienes les dieron cuchetas, colchones, ropa de cama y algunos bolsones con mercadería, sin embargo es mucho más lo que necesitan.

En la casa viven muchos niños que asisten a la escuela y necesita útiles, ropa, zapatillas. También recuperar los muebles y materiales para pintar las paredes. También chapas porque fueron consumidas por el fuego.

María pasó todo el día limpiando, sacando el hollín de la pared de bloques que tanto trabajo les costó levantar. En la pieza colindante ahora vive toda la familia. Afuera está un baño a medio terminar porque aún no pudieron comprar el inodoro.

“Mis hijas se fueron a trabajar, a buscar plata para intentar comprar las cosas”, contó. En ese momento se sintió el ruido de la puerta, estaban llegando Lidia y Claudia, sus amigas de toda la vida, que se sumaron para ayudar.

“Me gustaría que la ayuden, es una mujer muy trabajadora. Sale todos los días a vender para comer. El problema es que la plata no alcanza lo que gana es para el día a día, para comer”, detalló añadiendo que “ayer uno de sus hijos nos fue a pedir ayuda para llamarla y avisarle lo que estaba pasando, pero no teníamos crédito en el celular y nos fuimos a pedir auxilio a la comisaría”.

Los interesados en colaborar pueden ir hacia el barrio San Benito, manzana 306 B lote 10 o comunicarse al 3874045972.