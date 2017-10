Escrutinio final: “Hay una coincidencia absoluta en ambos resultados”

Lo afirmó la Secretaria del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero, tras la finalización del recuento final. Remarcó que no hubo diferencias, tanto en lo que se contó electrónica como manualmente.

El Tribunal Electoral de Salta concluyó con el escrutinio definitivo de los votos efectuados el pasado domingo, en las elecciones generales. En los resultados, se concluyó que no hubo diferencias con los resultados anunciados en el conteo provisorio.

InformateSalta pudo dialogar con la secretaria del Tribunal, la doctora Teresa Ovejero, quien confirmó la conclusión del conteo. “Hemos concluido con todas las operaciones del escrutinio, con todos los departamentos y con todos los municipios”, aseveró.

Del mismo modo, agregó que los resultados finales pueden ser consultados en la página electoralsalta.gov.ar para conocer los números. “Entre lo que se contó electrónicamente y manualmente, no hubo ninguna diferencia de ningún tipo, hay una coincidencia absoluta en ambos resultados”, añadió Ovejero.

Finalmente, la secretaria puntualizó que, para este escrutinio, se contabilizaron los votos impugnados y observados que no fueron escrutados durante el conteo provisorio; no obstante, los mismos no modificaron el resultado final.