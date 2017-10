El diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner dialogó en #MediodiasDelPlata sobre la agenda mediática, las elecciones, el caso de De Vido, entre otros, y aseguró que "la proyección nacional de Urtubey está intacta".

Kosiner, entendió que "lo que ha construido Urtubey como proyección nacional, el respeto como dirigente nacional, incluso sus 12 años de gestión en Salta no se pierden con un resultado adverso" y sostuvo que "las posibilidades, aunque se piense que están un poco lesionadas, están vigentes, para mi están intactas".

Aunque el panorama parece confuso, aclaró que "el domingo hubo dos elecciones, una provincial con Boleta Única Electrónica y otra nacional con voto papel". Por lo que explicó que "nosotros perdimos la nacional, renovamos la banca y salimos segundo; pero en la provincial, elección de la cual no se habla, ganamos. Unidad y Renovación es la fuerza política con la mayor cantidad de diputados y senadores provinciales electos". Entonces "ganamos una y perdimos otra, en lo provincial se ha hecho una lectura de apoyo, habrá que hacer un replanteo en lo nacional", dijo.

En relación al peronismo, el dirigente consideró que "históricamente estuvo acostumbrado a conducciones permanentes y a un funcionamiento vertical, y eso se reforzaba cada vez que es gobierno, pero con la derrota del 2015, el peronismo entra en un proceso de discusión de su conducción, ese proceso sigue y los resultados de las últimas elecciones profundizaron la necesidad de que el peronismo resurja con nuevas figuras". Y al igual que el gobernador, opinó que "como movimiento político hoy no tiene conducción, y eso va a ser un proceso que va a llevar tiempo y se va a terminar de zanjar cuando en el 2019 en las PASO se elija entre los dirigentes posicionados quién va a ser su candidato".

En el mismo sentido, apuntó que "el peronismo tiene que ser mucho más horizontal y más democrático, cambiando la agenda y pasar de discutir qué dirigente tiene más poder para discutir los problemas reales de los argentinos". También, planteó que "cuando uno llega al caos depende cómo se encare el proceso para resurgir o desaparecer". Con lo que "si perdiste una elección nacional, perdiste una elección intermedia, te quedas sin conducción o estamos quienes creemos que hay que renovar la conducción, es el momento oportuno para hacer un replanteo y buscar los cables a tierra que te recompongan la relación con la sociedad", manifestó.

Por otro lado, pensando en el desafuero de Julio De Vido, salieron otros nombres con casos similares. Kosiner comentó que "cada desafuero tiene que ver con el estado de una causa, los pedidos de desafuero no son en función de una persona, sino de una causa" y agregó que "como principio general en la cámara de diputados hemos planteado que en la medida que lleguen pedidos de desafueros del juez hay que hacer lugar para ponerlo a discusión en la justicia". Además, "la mejor manera de defender un proyecto político es separar, porque si no es como que todos somos iguales y no creo en una visión corporativa que sirva a la dirigencia política para dar impunidad", agregó.

Sin embargo, el legislador expresó que "quisiera confiar más en la justicia, porque es la base del sistema institucional, pero ha demostrado muchas dificultades para resolver las causas transcendentes" en tanto que "requiere de un proceso de ordenamiento y de mayor control social", prosiguió. Y afirmó que "la justicia debe demostrar que es capaz de investigar de manera concomitante a una gestión".

Por último, remarcó que "hay que reconocer que este gobierno anunció que iba a haber tarifazos y la gente lo votó sabiendo", y cuestionó que "creo que es un gran error del gobierno, es muy difícil generar un sistema de inversiones en Argentina si el que invierte no tiene el claro el cuadro tarifario del gobierno, sin hablar del impacto en el bolsillo de los trabajadores". Y "no es justificativo que las tarifas hayan estado atrasadas para recomponerlas ahora sin tener en cuenta la capacidad de pago", sentenció. Hablando de sincerar, criticó que "el sinceramiento de la economía siempre es en favor de los que más tienen y nunca a favor de los que menos tienen".