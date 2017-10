Un joven de Campo Quijano murió electrocutado

La Llave del Porta/ Se trata de un jóven que fue identificado como Armando Casimiro, de 17 años y oriundo de Campo Quijano. Ocurrió en la intersección de las calles Huaytiquina y Canal de Beagle.

Según el chofer del camión, Ariel Guitián, el joven no pertenecía a la empresa, si no que intentó hacerle el favor para que pudiera pasar con el camión. Con un palo intentó levantar los cables. El chofer dijo que trató de dar marcha atrás para salvar al muchacho, pero que no pudo hacer nada. El joven falleció en el acto al tomar contacto con el cable.

El camión pertence a la empresa Servicios y Explotación Minera.