Temen que los novios desaparecidos hayan cruzado la frontera

Desesperada por encontrar a Aldana Pistán, la adolescente de 17 años que desapareció junto a Ariel Cajal su novio de 20 años, Ramona del Valle Ibarra, madre de la menor se acercó a los estudios de InformateSalta.

Con lágrimas en sus ojos y temerosa por lo que puede ocurrir con su hija, brindó detalles de la relación de los jóvenes, que en el último tiempo se había tornado un poco tormentosa.

La mujer aseguró que fue Ariel quien “la sacó de su hogar” el jueves 19 de octubre, último día en que la vio minutos antes que salieran de la Comisaría 9º, lugar a donde se acercaron para realizar una exposición porque supuestamente ella la había echado de su casa.

“Ella salió de la casa con una calza rosada y una remera negra y a la media hora que yo la vuelvo a encontrar que estaba en la comisaría ya estaba con una calza roja y un buzo amarillo. Se cambió de ropa, se llevó toda la ropa de la casa,” aseguró la señora.

Según detalló al parecer el joven “le tiene secuestrado el DNI a Aldana” y es un chico al que le gusta andar “bamboleando por todos lados”, que se volvió alcohólico y drogadicto luego de un traumático episodio que vivieron hace aproximadamente dos años.

“El era muy bien querido en mi casa hasta que su mamá denunció que mi nena lo violó a el, porque quedó embarazada, bebé que perdió por los maltratos de su familia. Cuando vuelve a aparecer yo lo recibo porque yo lo quiero mucho, pero después me di cuenta es alcohólico, drogadicto, ahora fuma, toma, no sabía ser así,” contó Ramona.

Sin embargo, su mayor preocupación es que los jóvenes ya se encuentren fuera del país. “El esta acostumbrado a cruzar la frontera porque es bagayero y ese es mi miedo, que me la haya sacado de acá. Yo no se si ella está de común acuerdo con el, un poco obligada o con algún engaño. Para colmo de males no se si está embarazada de nuevo,” disparó.

Desde el momento en que Aldana, quien según su madre nunca se había ausentado sin avisar de su casa y es una adolescente que come y duerme mucho, la mujer no ha dejado de buscarla ni un solo momento.

“La busqué por todos los cerros, me caí, me quebré en dos partes la mano buscándola, cerro que encontré me subí como he podido a buscarla llorando. Golpee puertas mostrando su foto, preguntando y lo raro es que absolutamente nadie la vio,” dijo.

Además, relató que “por pedido de el”, la joven dejó sus estudios secundarios para empezar a trabajar y mantenerlo. “Yo no se si lo hace por amor, si tiene ganas de vengarse de algo de mi o por molestarme o porque lo hace, pero ella lo mantiene a el. Ella venía a la feria a vender ropa, nos hemos recorrido todas las ferias, todo Salta, mostrando la foto y nada,” subrayó.

Asimismo, recordó un día en que lo encontró robando sus pastillas para la depresión para mezclarlas con alcohol. “Yo soy depresiva y el hacia de que me robe las pastillas para tomar con vodka y ella empezó a tomar con el. El tiene mucho poder encima de ella y por eso se fue siguiéndolo,” comentó.

Con el mal presentimiento de que su hija pueda estar con Ariel contra su voluntad, y por sus antecedentes hasta teme que pueda “entregarla por plata para poder drogarse,” pero firme y con la esperanza de encontrarla, Ramona ama a su hija y solo espera el momento en que pueda reencontrarse con ella.