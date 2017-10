Massa apartó de su bloque a 4 senadores por "falta de compromiso" en la campaña

Ámbito Financiero/ El frente 1País de la provincia de Buenos Aires apartó de su bloque a los senadores Alfonso Coll Areco, Juan Curuchet, Hernán Albisu y Gabriel Pampin por "falta de compromiso y trabajo" durante la campaña proselitista que concluyó con las elecciones del domingo pasado.



Según un comunicado que difundió la coalición liderada por Sergio Massa, además de esas razones "quedó en evidencia la falta de colaboración en la difusión de las propuestas del frente político y la ausencia de trabajo en la fiscalización de las diversas urnas bonaerenses".



"En un equipo se trabaja cuando se gana o pierde una interna. Cuando se tiene un lugar expectante o simbólico. De otra forma, queda claro que priorizan el mezquino interés propio, en lugar del interés general de los ciudadanos", manifestó el presidente del bloque de 1País, Jorge D'Onofrio.



El titular de la bancada massista bonaerense añadió que "en un equipo debemos esforzarnos en las buenas y en las malas, como lo hizo Sergio Massa. Recorriendo toda la provincia, sabiendo de sus escasas posibilidades de ser electo senador nacional, para darle ánimo hasta el último consejero escolar".



"A 40 días de la finalización de sus mandatos, hemos decidido que ya no formaran parte de 1País. Y hacemos esto porque vamos a honrar al millón de bonaerenses que votaron a Massa. Las convicciones no se negocian, se defienden", concluyó D'Onofrio.



La coalición 1País, encabezada por Massa y Margarita Stolbizer, logró un 11% en la fórmula para senadores en la provincia de Buenos Aires, cuatro puntos menos de lo obtenido en las elecciones primarias de agosto y se convirtió en la peor elección del ex intendente de Tigre desde que formó el Frente Renovador en 2013.



Desde aquella victoria de su fuerza política hace cuatro años, cuando logró el 44% de los votos, Massa obtuvo un resultado que lo deja afuera del Senado y su bloque en diputados tendrá una fuerte merma ya que solo logró renovar cuatro de las diez bancas que ponía en juego.