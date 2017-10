Jorge Rial anunció el final de Intrusos

Después de una visita de ’Pity, la numeróloga’ en la que anunciaba que el final de Intrusos no estaba muy lejano, finalmente Jorge Rial confesó sus planes con respecto al programa. Lejos de hacer lo mismo que Mirtha Legrand, que con algunas pausas en el medio lleva 50 años en televisión, o Susana Giménez, que lleva 30 también con algunos parates, el conductor le contó a Fernando Prensa que el adiós de Intrusos está a la vuelta de la esquina.



En diálogo con el periodista en su programa radial "Falta de respeto" por Conexión Abierta, Jorge aseguró que su intención es clavarse en los 20 años de programa y luego, ir por nuevos rumbos. "Mi objetivo es redondear a los 20, después vemos. Pero así queda más redondo a los 20, y además va a quedar en la historia. Vos fijate que es el único programa que no paró nunca. Desde el primer día hasta ahora, no paramos nunca, no nos tomamos vacaciones, nada", expresó el periodista.



En esta línea, recordó la cantidad de personas que estuvieron en el programa y las figuras que arrancaron sus días junto a ellos. "Han salido figuras que fueron creadas por nosotros, que pasaron por ahí y ha salido mucha gente importante del panel y todo. Ha sido un semillero importante en el mundo del espectáculo. Intrusos cuando arrancó le cambió la cara a lo que eran los programas de espectáculos. Creo que marcó un estilo que después se esparció por la gente y está bien, a mi me gusta eso. Pero bueno, redondeo 20, en principio quiero llegar a eso... después veremos si sigo con Intrusos, si me tomo un año sabático, si me dedico a otra cosa, si hago un programa semanal, no sé qué voy a hacer", afirmó.