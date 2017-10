Vecinos de Santa Ana piden obras tras la muerte de un niño en un accidente

El fallecimiento de un niño de diez años que viajaba en un remise conducido por un tío en la avenida Lisandro de la Torre del barrio Santa Ana, motivó un desesperado pedido de obras de bacheo y la construcción de una senda peatonal.

Ayer a las 18:30 cambió radicalmente la vida de una familia. Según algunas versiones el vehículo perdió el control tras intentar esquivar uno de los tantos pozos que hay en el barrio y chocó contra otro con tal violencia que le arrancó una rueda, dejaron entrever los vecinos que realizaron el reclamo.

“Hoy ocurrió un terrible accidente en el ingreso a Santa Ana. Por favor le pedimos hacer una senda peatonal”, publicaron los vecinos anoche. También hicieron referencia a los baches y los desniveles en las calles de uno de los barrios más antiguos de Salta. El pedido fue dirigido al intendente Gustavo Sáenz y a los miembros del Concejo Deliberante.

También aseguraron que muchos vecinos salen a caminar o trotar y al no tener un espacio delimitado no les queda otra que ir por un costado de la avenida, señalando que las familias que viven en la zona no tienen un espacio de recreación seguro.

Por otro lado la Policía investiga el siniestro vial que enlutó a los vecinos, asegurando que en el vehículo viajaban dos hombres de 25 años y dos niños, uno de siete y otro de diez. Tras el violento choque la víctima fue trasladada en código rojo al hospital Materno Infantil con traumatismo de cráneo grave, falleciendo esa misma noche.