¿Buscando el calzado adecuado para tus hijos? Mirá estas recomendaciones

Por lo general elegimos en función del color o del atractivo del calzado sin detenernos por un momento a pensar en que sea un productos cómodo y que no les provoquen molestias o problemas en los pies a corto o largo plazo. ¡Cuidado con los bebés cuando están comenzando a caminar!

El calzado adecuado para los niños, desde que comienzan la marcha, es un calzado flexible, blando y ventilado. También se recomienda que el área del talón sea rígida porque esto le dará más estabilidad al caminar. Lo importante no es la marca, sino que sea cómodo y de materiales que no hagan traspirar mucho el pie. Siempre es mejor llevar uno o dos números más, para evitar que el zapato apriete, ya que esto trae aparejado el problema de las uñas encarnadas, bastante frecuente en niños pequeños.

No se desaconsejan los zapatitos para bebés, así es que las mamás pueden ponérselos con toda tranquilidad. Eso sí, no es conveniente utilizar calzados usados por hermanos. Los pies son anatómica y funcionalmente diferentes por lo que desgastarán de forma diferente el calzado.

Los niños de distintas comunidades que permanentemente andan descalzos tienen los pies más fuertes y sanos. Cabe destacar que con el tiempo el calzado tiende a atrofiar algunos músculos de los pies, por lo cual es muy bueno que los chicos caminen descalzos siempre que sea posible.

Pie plano

Hasta los 3 años el pie plano es considerado normal teniendo en cuenta la gran flexibilidad a nivel de los ligamentos y considerando que los músculos del pie no tienen la fuerza y la tonicidad para desarrollar el arco todavía. Después de los 4, los chicos empiezan a tener mayor actividad y es cuando se desarrolla el arco. Igualmente está demostrado que 1 de cada 5 niños no desarrollará el arco aunque use plantillas o zapatos ortopédicos. De todas formas, ya es muy inusual que se indiquen los zapatos ortopédicos debido a que son muy rígidos y se ha comprobado que afecta psicológicamente al niño.

Los chicos que tienen pie plano flexible desgastan de forma anormal las suelas de los zapatos, sobre todo el talón del lado externo. En este caso, se pueden indicar plantillas para asegurar la durabilidad del calzado. Cuando se indican plantillas correctoras (para el pie plano flexible) es óptimo usarlas durante el periodo escolar y descansar en los meses de verano, usando sandalias o chancletas.

Los especialistas se preocupan cuando el pie plano es rígido porque en estos casos, los huesos del pie están unidos a través de una barra o puente óseo. Esta complicación genera dolor, mucha molestia, incapacidad, impide hacer actividad física, correr y saltar; la mayoría de los casos son quirúrgicos.







También se debe prestar mucha atención cuando el pie es cavo, es decir que el arco está muy elevado y cuando el pie plano flexible se presenta con dolor.

¿Sabías qué?

Un estudio realizado con soldados de Turquía demostró que aquellos hombres que tenían pie plano no se vieron impedidos de realizar ningún tipo de tarea.

Fuente: Salta Bebé-Con el asesoramiento de Nicolás Saravia. Médico Traumatólogo del Hospital Materno Infantil.