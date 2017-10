Diego Maradona festejó ayer su cumpleaños número 57 y dialogó con el diario Olé, en una charla en la que recordó como fue su retiro, en aquel Superclásico del 25 de octubre de 1997, y habló más que nunca como un hincha de Boca auténtico.

De su último partido oficial, Maradona recordó "que no podía jugar porque tenía un desgarro en el aductor, pero contra River hay que jugar hasta estando muerto. Trabar con la cabeza, con lo que sea... Tuve que salir en el entretiempo porque ya se me caía la pierna. Y les ganamos. ¡Así que me retiré ganándole a River!".

Cuando finalizó aquel partido, Maradona analizó que "River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha". Ante la consulta sobre cómo se le ocurrió decir eso, el 10 contó que "hacía como siete años que no nos ganaban su cancha y esa vez tenían todo para ganarnos. Me acuerdo bien. Pero sacamos la camiseta nosotros y a ellos se les cayó la bombacha. Fue así".

Pensando en la semifinal de la Copa Libertadores, que esta noche tendrá su partido de vuelta en Lanús, Maradona dijo que "ahora, a todos los de Boca, nos gustaría que se le caiga la bombacha a River en la Copa. Por supuesto que sí".

Finalmente, aseguró que se cortaría un brazo por volver a jugar un partido en Boca o en la Selección: "Volver a jugar una vez más con esos colores es algo que no tiene precio..."