Terminó internada tras ser arrastrada por motochorros

Se trata de Rocío Díaz, de 26 años, quien se recupera de las lesiones en el Hospital Privado de Tres Cerritos. El hecho delictivo ocurrió el domingo en Villa Primavera. “Me iba a trabajar, fue a plena luz del día, pensé que nunca me iba a pasar”, dijo.

El pasado domingo, cerca de las 16 horas, Rocío Díaz, de 26 años, estudiante de la carrera de Técnico en Hemoterapia, fue arrastrada por motochorros que intentaron sustraerle su cartera, en momentos que se dirigía hacia una de las paradas del colectivo en Villa Primavera, en la zona oeste de la ciudad.

Producto de los golpes, la joven fue trasladada al Hospital Privado de Tres Cerritos, en la zona norte, donde permanece internada. “Yo me iba a trabajar, fue a plena luz del día, pensé que nunca me iba a pasar, pero evidentemente nadie está exento de estas cosas, quise exponer mi caso para prevenir a otras chicas”, dijo ante los micrófonos de FM Profesional.

Rocío contó que sufrió golpes en la cabeza, manos y brazos. “Entré por guardia, me hicieron puntos, pero recién hoy pudieron trasladarme para hacer una tomografía y tengo que esperar que me den el alta”, sostuvo.

Entre los elementos sustraídos, manifestó que perdió su billetera, documentación y otros elementos. “No tenía mucho dinero, perdí mis apuntes de facultad, mi uniforme, y cosas que eran mías, muchas de ellas con valor sentimental que no les van a servir”, señaló.

Por último, expresó que no le quisieron tomar la denuncia. “Yo estoy internada desde el domingo y desde la comisaría dicen que no tienen personal y no pueden venir”, finalizó.