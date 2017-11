Encadenado en Ciudad Judicial pide DNI de su pareja

Esta mañana, un hombre inicio una protesta encadenándose en las puertas de Ciudad Judicial para pedir celeridad en el trámite de inscripción judicial de su pareja. “Mi señora tiene 25 años y no tiene su número de documento. Pido de carácter urgente que se concluya la inscripción judicial de la madre de mis hijas ya que desde el 2007 está tramitando en la Defensoría N° 2 Juzgado N° 1 ya que sin eso no se puede hacer su DNI por el Registro Civil” indicó Matías a Canal 9 Satelital.

El hombre sostiene que debido a la falta de papeles su mujer no ha podido continuar sus estudios, inscribir a sus hijas en el ANSES, anotarse en el IPV para aspirar a una vivienda.







“He viajado muchos kilómetros para poder estar con mis hijas pero no puedo llevarlas porque no pueden pasar la frontera porque le piden el DNI. No pueden viajar en avión. Quiero que le den derecho a la identidad como a todos. Vivo en Tierra del Fuego y quiero que mi familia esté conmigo” reclamó.

De acuerdo a su testimonio, la damnificada tendría todos los papeles presentados pero la causa no avanza. Sin esta inscripción judicial no puede pedir al Registro Civil que le otorgue su DNI.