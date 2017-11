Denuncian un abuso en la Escuela Monseñor Tavella de Güemes

Según informaron por AM 840, el pequeño asiste a la sala de pre jardín en la escuela Monseñor Tavella del Barrio Los Olivos y su madre el pasado lunes denunció en nuestra capital abuso sexual sobre el menor, el cual habría ocurrido en el interior del baño del establecimiento.

El día de ayer cuando los papás se anoticiaron del hecho se manifestaron en las puertas del establecimiento buscando explicaciones. Luego llegó una supervisora dela zona, Ana María Guyer, que se reunió con el director de Nivel, Marcelo Valencia, y los directivos de la escuela, los representantes del Ministerio de Educación y posteriormente atendieron a los padres y se les aseguró que se investigará el hecho.





La posición oficial es que no está definido aún el lugar de la agresión sexual sobre el niño. Tal como lo definió la asesora legal de la secretaria de Acción Social del municipio, Patricia Rodríguez. “En la denuncia hay cosas que no están muy claras, no se indica un posible agresor ni tampoco el lugar exacto del posible hecho”, dijo.

En tanto los padres, cuestionaron la problemática que se presenta en el establecimiento donde alumnos de sala de 4 a 7º Grado deben compartir los baños, que es el lugar donde en un principio se indicó como el del abuso.