Caprichos de Salta: El flaco de los caschis

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la vigésima entrega de la ficción de InformateSalta.

Las mañanas soleadas en Salta siempre son un buen augurio; las veredas se doran generosamente y si bien acaloran con ganas, las sombras frescas compensan. Me gusta escribir por esas horas del día; lo hago en los bares y cafeterías que me gustan. No pasa demasiado tiempo hasta que aparece el ciego Jorge y me corre el velo de los misterios salteños; entonces, veo todo eso que la mayoría ya no ve.

Dicen que hay que ver para creer pero es a la inversa en estas tierras: el que no cree en nada nunca va a ver a los Radhanitas y su extraordinaria labor de inventariado y comercio de vínculos y prodigios. Esa hermandad de humildes iluminados que sobreviven en la historia con solo evitar la estupidez y los anhelos. Mientras la gente sigue asustando a los changuitos con la llorona, la novia con el vestido manchado de vino, los duendes y otros mitos gastados por relatos cada vez más empobrecidos, el auténtico mundo mágico norteño le pasa frente las narices. Tal es el caso de “El Flaco de los Caschis”.

Este es un sujeto que en las horas grandes de la siesta camina la ciudad con una larga fila de perros callejeros detrás. También se lo ve por las rutas del interior de la provincia y en los pueblos más remotos. Pelo largo, piel curtida por el sol, alpargatas, bombacha de gaucho y camisa azul Francia. No lleva más que un sombrero de paja y un báculo hecho con una rama que tiene una horqueta en la punta, dicen que es por las víboras. No es de hacer mucho caso a la gente pero cuando anda con ganas de hablar, suele contar algunas historias interesantes al oído entrenado o al que anda necesitando alguna palabra justa. Yo lo vi una vez.

El Ciego me lo marcó en un cruce de calles de Angastaco y nos arrimamos a charlarlo. Ese fue un gran día; el tipo estaba de buen humor y nos contó una historia que dijo estaba casi perdida cuando la aprendió:

“Hace ya mucho tiempo una mujer salteña se casó con un hombre inglés. Después de un tiempo de romance descubrieron que tenían demasiadas cosas en común y se fueron a vivir a las afueras de Londres. Comían lo mismo, bebían lo mismo, caminaban por los mismos senderos y gozaban del mismo amor. Al cabo de algún tiempo ella enfermó. Sufría de angustiantes pesadillas; tan así era, que casi no dormía para no padecer esos tormentos que sacudían su cabeza y la quebraban emocionalmente. El inglés triste e impaciente por la situación se internó en la campiña inglesa y buscó alguna respuesta en la sabiduría de un tal Jacob, un viejo que dormía con la cabeza apoyada en una piedra… Le contó todo aquello que padecía su mujer; le dijo que ya no dormía y que rezaba más que comía; temía, amargamente, que estuviese enloqueciendo. El Viejo le preguntó si él dormía bien. Efectivamente, él dormía bien. El viejo le preguntó si el problema de las pesadillas comenzó con la llegada al Reino Unido. La respuesta fue afirmativa. El viejo sonrió y le dijo que el problema era la lengua madre de la mujer. En castellano la palabra SUEÑO hace referencia a dormir y a la vez es soñar. Aquí sleep no es dream. Que aprenda a pensar en inglés y va a aprender a dormir sin soñar, sentenció”.

El Flaco habló rodeado por los perros que, sentados, prestaron atención a cada palabra y cada gesto. Al concluir el relato, todos movieron la cola festejándolo. Fue entonces que El Ciego con una leve sonrisa de costado le pide una moraleja. El Flaco, sin mostrar más gesto que el asco que le da la gente, le dice “Si quiere dormir tranquilo no piense boludeces”. Nos miró de arriba a abajo, dijo “Que terminen bien el día”, giró y se fue con su séquito de cínicos.

Dicen algunas viejas lengudas, que nunca faltan, que es un hombre que no puede morir y anda buscando a alguien que sepa matarlo. Dicen que no es humano. Una vez le preguntaron si él era Odín y contestó “A ese boludo le falta un ojo porque lo cagué a trompadas a la vuelta del mundo”. Dicen que, en ocasiones, se emborracha y canta. Dicen que no puede llorar y no sabe reír… dicen muchas cosas… pero el único que sabe algo, por estos lares, es él… Lástima que sea tan chúcaro…