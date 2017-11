López Arias no descarta su incorporación al gabinete Provincial

Aún no se conoce el proyecto de Ley de Ministerios que el Gobierno enviaría para que lo discutan los diputados en la Legislatura, sin embargo ya se habla de “reemplazos”. Marcelo López Arias, representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, podría ir en el lugar de Parodi.

Nada está dicho, tanto a nivel provincial como nacional se viven un incierto panorama político tras las elecciones legislativas de Octubre. En Salta, luego de la presentación de la renuncia de los ministros y ante una posible nueva ley Ministerial, se rumorean nuevos integrantes del gabinete. Esta mañana, el Jefe de Gabinete, Carlos Parodi, anunció su renuncia indeclinable.

Marcelo López Arias, representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, no descartó su pronta incorporación al equipo de Urtubey, sin embargo no se animó a confirmar su lugar. “Él me dirá en qué lugar de la trinchera voy y yo voy a ir encantado a trabajar”, dijo en FM Aries.

Según manifestó Arias, estuvo reunido con Urtubey dialogando sobre la situación política de Salta y el país. “Me preguntó si estaba dispuesto a colaborar y yo le dije que en lo que él me diga, ya sea como ministro, como asesor, como lo que sea. Este es un momento en el que uno no puede dejar de colaborar”.

Con respecto a la situación del Partido Justicialista, cuadro que empeoró con los resultados electorales, López Arias repitió el mensaje del Gobernador: "Hoy estamos dispersos. Hay que recuperar la fuerza del peronismo y convocar a todos los sectores que quieran colaborar. Hay algo que es central y en lo que nuestro gobernador quiere cumplir un papel central, volver a convertir al peronismo en su conjunto, en el país, en una alternativa democrática”.

Sobre la situación nacional, dijo que no hay que ponerle palos en la ruedas al gobierno nacional. “Es un momento bisagra para la historia de la Argentina. En lo que sea conveniente hay que ayudar. En lo que veamos que afecta derechos a trabajadores habrá que discutir”.